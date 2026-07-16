Бизнес раскритиковал новые правила курения: "Курить нельзя почти везде".

Новые нормы закона о контроле над табаком ужесточают правила курения в общественных зонах отдыха Молдовы - ограничения особенно затронут пляжи, бассейны и аквапарки - места, наиболее посещаемые в летний период.

Под запрет попадает не только курение сигарет, но и бездымных устройств и кальянов. Власти уточняют, что что под территорией бассейна или пляжа понимается не только зона воды, но и вся инфраструктура вокруг нее - зоны отдыха, террасы, раздевалки, проходы и обслуживаемые участки, пишет infotag.md

Посетители которые планируют отдыхать этим летом на бассейнах, общественных пляжах, или в аквапарках будут вынуждены фактически выходить за зону отдыха, чтобы покурить, так как новые ограничения распространяются на всю территорию.

По словам госогранов, границы таких зон должны быть четко обозначены администрацией объектов: при наличии естественных или административных границ они используются как ориентир, а при их отсутствии - устанавливаются специальные информационные знаки о запрете курения.

Курение допускается только в специально организованных местах за пределами территории бассейнов и пляжей. Такие зоны должны располагаться минимум в 10 метрах от общественных пространств, входов и зданий, чтобы исключить попадание табачного дыма в места массового пребывания людей.

Идея закона, конечно, звучит благородно: чистый воздух, защита детей, борьба за здоровье нации. Но если спуститься с уровня нормативных формулировок на уровень реального человека с полотенцем, шлепанцами и сигаретой «после купания», картина становится заметно менее идеальной.

В итоге остаётся ощущение дисбаланса: ограничения становятся более жесткими и детализированными, но вопрос «как это будет работать для людей на месте» пока остаётся открытым.

Помимо посетителей, закон затрагивает и бизнес, связанный с кальянами, поскольку курение кальяна также подпадает под запрет. В результате данный вид услуг фактически исчезает из заведений и зон отдыха, на которые распространяются новые ограничения.

Предприниматель и эксперт в сфере HoReCa Анета Засавицки утверждает, что главная проблема - отсутствие четко оборудованных мест для курения. На практике, учитывая планировку нашего города, особенно там, где заведения расположены вплотную друг к другу (терраса к террасе, дверь к двери), фактически невозможно соблюсти все нормы. В итоге курение запрещено почти везде, но при этом не объясняется, где его можно организовать легально.

Что касается диалога с владельцами бассейнов, ресторанов и бизнесом - такие инициативы в последние годы фактически не обсуждаются. Напротив, регулирование становится все более жестким без дополнительной проработки практических решений. “Последние 3-4 года нас вообще никто ни о чем не спрашивает, нашим мнением никто не интересуется, а только ужесточают правила и законы”, - добавила Анета Засавицки.

За нарушение правил предусмотрены санкции. Граждане могут быть оштрафованы или привлечены к общественным работам, а владельцы объектов - понести более серьезную ответственность, включая штрафы и временное ограничение деятельности в случае несоблюдения требований закона.