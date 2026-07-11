Экс-корреспонденту «Первого приднестровского» Никите Кондратову запретили въезд в Армению.

Бывший корреспондент «Первого приднестровского» и автор проекта «КНДР ТВ» Никита Кондратов сообщил, что больше не может приехать в Армению из-за запрета на въезд.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщает ipn.md

Кондратов работал на телеканале «Первый приднестровский» более десяти лет. По данным из его резюме, он пришел на телевидение в 2013 году. Судя по открытым упоминаниям, с «Первым приднестровским» он был связан как минимум до 2025 года: в 2025-м он присутствовал на пресс-конференции Вадима Красносельского как журналист ПГТРК.

Кондратов также развивает собственный проект «КНДР ТВ», где публикует видео о Молдове, Приднестровье, Украине, Румынии, ЕС, России и, в последнее время, Армении.

Армянская Fact Investigation Platform писала, что Кондратов приехал в Армению в начале мая, во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По данным FIP.am, его визит был сосредоточен на политических темах и изучении отношения общества к внешнеполитическому курсу страны.

В Ереване он задавал прохожим вопросы вроде «Должна ли Армения сближаться с ЕС?», «Использует ли ЕС Армению против России?» и «Останется ли Армения без российского газа?». FIP.am также отмечала, что в его видео повторяются нарративы о том, что сближение с ЕС якобы опасно для Армении, может привести к потере безопасности и втягиванию страны в войну. В своих публикациях Кондратов часто сравнивал Армению с Украиной и критиковал европейский курс Еревана.

По последним публикациям Кондратова, сейчас он находится в Минске. В одном из недавних роликов он задавал прохожим вопрос «Почему Минск круче Москвы?» и называл Беларусь «страной без запретов». В другом интервью Кондратов заявил, что «в Минск приехал как домой», и добавил, что у него ощущение, будто он находится «в родном Тирасполе».

9 июля Кондратов также стал гостем выпуска программы — «Летучка» на СБТВ – видеопроекте белорусского государственного издания «СБ. Беларусь сегодня», которое входит в структуру Администрации президента Беларуси. В анонсе его представили как журналиста из приднестровского региона.

Заявление Кондратова о запрете на въезд прозвучало после парламентских выборов в Армении, которые прошли 7 июня. ЦИК Армении утвердил и обнародовал их результаты 14 июня, а 4 июля Конституционный суд оставил решение ЦИК в силе. Победу одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», получившая большинство мандатов в парламенте.