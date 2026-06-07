В Риме туристам пришлось заплатить 44 евро за две порции мороженого.

Инцидент, о котором в соцсетях рассказала Николь Энн из Флориды, быстро привлёк внимание пользователей и вызвал оживлённые споры о прозрачности цен в одной из самых туристических зон итальянской столицы, пишет stirileprotv.ro со ссылкой на euronews.com

Женщина рассказала, что они с мужем зашли в кафе Don Nino, чтобы заказать две порции мороженого — по три шарика в каждой.

Пока готовили заказ, персонал, по её словам, добавил к нему другие продукты — макаронс и фисташковые канноли — причём не сообщив чётко, что это платные дополнения. Когда пришло время расплачиваться, последовал сюрприз.

Николь написала в Facebook-группе, посвящённой советам путешественникам по Риму: «Я думала, они сказали 14 евро». Женщина осознала реальную сумму она только после проверки чека.

В опубликованном в соцсети чеке указано: две «макси»-порции — по 12 евро каждая; доплата за взбитые сливки, макаронс и фисташковые канноли. Итог: 44 евро за заказ, съеденный у стойки (без обслуживания за столом).

В своём посте Николь назвала этот опыт «ловушкой для туристов». Однако, отвечая на многочисленные комментарии, она уточнила, что не собирается оспаривать платёж, признав: ей следовало внимательнее проверить цену перед покупкой.

Она также добавила, что путешествовала по другим регионам Италии и не сталкивалась там с подобными ценами на мороженое.

Пост быстро стал вирусным, собрав сотни реакций и распространившись по интернету. Многие пользователи выразили солидарность с американской парой. Другие подчеркнули, что в районах с наибольшим скоплением туристов цены могут быть значительно выше, чем в остальных частях города.