На популярном у туристов пляже в Греции бутылка минералки стоит 7 евро.

Многие туристы этим летом выбирают для отдыха греческий полуостров Халкидики. Однако цены на напитки на некоторых пляжах могут неприятно удивить.

На пляже Versus Beach в курортном поселке Никити бутылка минеральной воды объемом 0,75 литра стоит 7 евро. На другом популярном пляже — Antigoni Beach на полуострове Ситония — банка минеральной воды объемом 0,33 литра обойдется в 4 евро, сообщает libertatea.ro

Стоимость пива также остается высокой. На Antigoni Beach бутылка пива объемом 0,33 литра стоит 6 евро. В Versus Beach маленький бокал разливного пива обойдется в 5 евро, а большой — в 6,5 евро.

Бутылка сладкого напитка объемом 0,25 литра на обоих пляжах стоит 4 евро.

При этом обычная питьевая вода на пляжах Ситонии значительно дешевле — ее цена варьируется от 0,5 до 0,9 евро.

Посетители также могут заказать свежевыжатые фруктовые соки по 7 евро, а из еды — сувлаки, а также гирос с курицей или свининой, стоимость которых составляет около 13 евро.