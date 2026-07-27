theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
27 Июля 2026, 13:36
9 416
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Болгарии утонул турист из Молдовы

По словам очевидцев, трагедия произошла на глазах у его семьи.

В Болгарии утонул турист из Молдовы: трагедия произошла на глазах у семьи.
В Болгарии утонул турист из Молдовы: трагедия произошла на глазах у семьи.

Спасатели пытались помочь пострадавшему, а мать и один из родственников пытались провести реанимационные мероприятия. Однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть молодого человека, сообщает stiri.md

Позже на месте происшествия работали судебные эксперты, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии.

Родственники погибшего сообщили, что семья переживает тяжелую утрату и хочет, чтобы Мариус Андронаки был похоронен на родине, рядом с близкими. Они также рассказали о сложностях, связанных с возвращением тела в Молдову.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте