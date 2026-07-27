В Болгарии утонул турист из Молдовы

По словам очевидцев, трагедия произошла на глазах у его семьи.

Спасатели пытались помочь пострадавшему, а мать и один из родственников пытались провести реанимационные мероприятия. Однако прибывшая медицинская бригада констатировала смерть молодого человека, сообщает stiri.md

Позже на месте происшествия работали судебные эксперты, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии.

Родственники погибшего сообщили, что семья переживает тяжелую утрату и хочет, чтобы Мариус Андронаки был похоронен на родине, рядом с близкими. Они также рассказали о сложностях, связанных с возвращением тела в Молдову.