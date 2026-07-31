В аэропорту Антальи ввели новые правила встречи туристов.

С сегодняшнего дня в международном аэропорту Антальи изменилась система встречи организованных туристов.

Теперь представители принимающих компаний и туроператоров не смогут использовать в зоне прилета привычные таблички с названиями и логотипами, передает tourdom.ru

Новые правила утвердил региональный совет Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB).

После выхода из терминала гостей будут направлять к одной из 13 зон посадки, обозначенных буквами латинского алфавита – от A до M. За каждой из них закрепят представителей нескольких принимающих компаний. Они должны следить, чтобы на их площадке не работали сторонние организации. Контролировать соблюдение нового порядка будут полиция, представители TÜRSAB и администрация аэропорта.

Туристам на стойке предстоит найти свою фамилию в списках, после чего сотрудники агентства проводят их к автобусу или другому транспорту, который доставит в отель.

Использование индивидуальных табличек с названиями компаний в зале прилета теперь полностью запрещено. Если представители турфирм продолжат встречать гостей по старым правилам, такие вывески будут изымать сотрудники аэропорта. За нарушения предусмотрены меры наказания.

Как пишут турецкие СМИ, несмотря на то что новая схема должна сделать пассажиропоток более организованным и уменьшить скопление людей в терминале, представители туристической отрасли встретили нововведение без энтузиазма.

Основная претензия касается сроков. По словам участников рынка, о новых правилах их официально уведомили менее чем за сутки до начала действия. За такое время многие компании просто не успели предупредить своих клиентов.

Напомним, это уже второе заметное изменение в организации встречи туристов в аэропорту Антальи за последние месяцы.

Туристам на стойке предстоит найти свою фамилию в списках, после чего сотрудники агентства проводят их к автобусу или другому транспорту, который доставит в отель.

Использование индивидуальных табличек с названиями компаний в зале прилета теперь полностью запрещено. Если представители турфирм продолжат встречать гостей по старым правилам, такие вывески будут изымать сотрудники аэропорта. За нарушения предусмотрены меры наказания.

Как пишут турецкие СМИ, несмотря на то что новая схема должна сделать пассажиропоток более организованным и уменьшить скопление людей в терминале, представители туристической отрасли встретили нововведение без энтузиазма.

Основная претензия касается сроков. По словам участников рынка, о новых правилах их официально уведомили менее чем за сутки до начала действия. За такое время многие компании просто не успели предупредить своих клиентов.

Напомним, это уже второе заметное изменение в организации встречи туристов в аэропорту Антальи за последние месяцы. Ранее TourDom.ru писал, что с 12 мая изменили правила для индивидуальных трансферов: минивэнам запретили ожидать пассажиров у терминала-2, где обслуживаются международные рейсы. На посадку выделили не более 15 минут, после чего взималась повышенная плата за парковку. Нововведение вызвало протесты перевозчиков и жалобы туристов. C 12 мая изменили правила для индивидуальных трансферов: минивэнам запретили ожидать пассажиров у терминала-2, где обслуживаются международные рейсы. На посадку выделили не более 15 минут, после чего взималась повышенная плата за парковку. Нововведение вызвало протесты перевозчиков и жалобы туристов.