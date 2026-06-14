В результате удара БПЛА по РФ возник пожар на заводе "Азот" в Тульской области.

Об угрозе ударов и сбитии БПЛА ночью сообщили власти Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Костромской, Пензенской и Ярославской областей, передает dw.com

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на территорию одного из предприятий в Новомосковске упали "фрагменты украинских беспилотников". Чиновник не привел деталей происшествия, сообщив лишь, что реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется", а в регионе развернут оперштаб.

Telegram-канал Astra опубликовал видео, предположительно снятое местными жителями - в ролике виден взрыв и пожар, который продолжался и на рассвете. По данным СМИ, под удар попал химкомбинат "Азот" - один из крупнейших в РФ производителей азотных удобрений.

Среди прочего на предприятии производятся уксусная и азотная кислота, которые используются для производства октогена и гексогена - взрывчатых веществ, применяемых в военных целях, а значит, предположительно и в войне РФ против Украины, писал ранее Reuters.

В Орле БПЛА влетел в многоэтажку

В Орловской области ПВО сбили четыре беспилотника, заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

В то же время местные жители сообщили о попадании БПЛА в многоквартирный дом в Орле и возникшем после этого пожаре. Издание Astra, опираясь на видео очевидцев, пишет, что инцидент произошел по адресу улица Раздольная, 27А, а возгорание в здании началось на трех этажах - 10-м, 12-м и 14-м. Официально об этом на момент публикации заметки не сообщалось.

О пожаре на неуказанном объекте после атаки БПЛА также сообщили жители города Вязьма в Смоленской области.

Украинские СМИ: В Рыбинске горит нефтебаза

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил, что в связи с воздушной угрозой вводились ограничения на движение наземного транспорта на дорогах в направлении Москвы.

По данным украинских мониторинговых каналов, под ударом в регионе оказалась нефтебаза близ Рыбинска. Местные жители публикуют видео с клубами дыма, предположительно поднимающегося с территории предприятия.

Пресс-служба Росавиации сообщила об ограничениях в работе аэропортов в Тамбове, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле из-за угрозы БПЛА.

Ранее украинские БПЛА вновь долетели до Татарстана. Под ударом оказались завод "Нижнекамскнефтехим" (предприятие считается одним из крупнейших среди подобных в России) и нефтеперерабатывающий завод "Танеко".