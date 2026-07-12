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meduza.io logomeduza
12 Июля 2026, 14:15
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В результате стрельбы на уличном фестивале в Торонто погибли два человека, трое ранены

На уличном фестивале в канадском Торонто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает CNN со ссылкой на оперативные службы и власти города.

В результате стрельбы на уличном фестивале в Торонто погибли два человека, трое ранены.
В результате стрельбы на уличном фестивале в Торонто погибли два человека, трое ранены.

Три человека, по данным полиции, получили ранения. В каком состоянии находятся пострадавшие, полиция не уточняет, пишет Reuters, передает meduza.io

Обстоятельства произошедшего правоохранительные органы официально пока не раскрывают. По неофициальным данным, сообщает CNN, стрельбу открыли два человека, пытаясь попасть друг в друга. Стрелявших разыскивают. На месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия.

Премьер-министр Марк Карни назвал произошедшее «ужасным». «Я молюсь о семьях, скорбящих по своим близким, о тех, кто находится в критическом состоянии, и обо всех, кого затронуло это ужасное событие», — написал Карни в соцсети X.

Стрельба произошла во время Salsa on St. Clair — крупнейшего в Канаде латиноамериканского уличного фестиваля, который проводят в центре Торонто. На сайте фестиваля сообщается, что он проводится 22 года и его посещают более 900 тысяч человек.

В результате стрельбы на уличном фестивале в Торонто погибли два человека, трое ранены

Источник
meduza.io logomeduza
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