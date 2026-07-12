Не менее 6 человек погибли из-за атак России на Одессу и Сумы.

По сообщению местных властей, войска РФ ударили по Одессе ракетой, там погибли не менее двух человек, трое ранены. В Сумах четверо погибших, среди них ребенок, не менее 17 пострадавших. В Киеве не менее 12 раненых.

Российские войска в субботу, 11 июля, в очередной раз атаковали несколько регионов Украины. В частности, ракетные удары были нанесены по Одессе. "К сожалению, двое человек погибли. Еще трое получили ранения, двое из них госпитализированы", - сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. По его словам, под удар попал объект гражданской инфраструктуры, передает dw.com

На город Сумы войска РФ сбросили авиационные бомбы. "Две управляемые авиабомбы противника попали в людную зону, где находились мирные жители, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов - дорога и остановка общественного транспорта. Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры", - говорится в сообщении главы Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram. Уже подтверждена гибель четырех человек, среди которых ребенок; семерых из 17 пострадавших доставили в больницы.

В ночь на 11 июля российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев. Попадания зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Святошинском районах столицы. "12 человек пострадали в результате атаки врага. Среди раненых - двое детей 10 и 11 лет", - написал мэр Виталий Кличко. Утром 11 июля под ударом российских беспилотников оказался Харьков: один из БПЛА попал в гражданское предприятие, есть пострадавшие, сообщили местные власти

Россия атаковала Украину ночью 12 ракетами и более сотней дронов

Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 июля российские ВС нанесли по Украине удар 6 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из аннексированного Крыма, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31 из акватории Черного моря и 121 беспилотником типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, оккупированной части Донбасса и из Гвардейского и Чауда в Крыму.

По предварительным данным, силы ПВО смогли отразить атаку двух ракет Х-59/69 и 111 ударных БПЛА на севере, юге и востоке страны. "Зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 3 точках", - сообщили в ВС ВСУ.