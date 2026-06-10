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dw.com logodw
10 Июня 2026, 11:10
8 032
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В результате ракетной атаки на Чебоксары загорелся завод "ВНИИР-Прогресс"

О ракетной атаке на город сообщили власти Чувашии и самих Чебоксар. В Сети опубликованы кадры горящего завода "ВНИИР-Прогресс", производящего военную электронику.

В результате ракетной атаки на Чебоксары загорелся завод &#34;ВНИИР-Прогресс&#34;.
В результате ракетной атаки на Чебоксары загорелся завод "ВНИИР-Прогресс".

Чебоксары ранним утром в среду, 10 июня, подверглись ракетной атаке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. "На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры", - написал Николаев. Какие именно объекты инфраструктуры стали целями удара, он не уточнил, передает dw.com

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов около 7:20 написал, что в городе сохраняется ракетная опасность, а экстренные службы продолжают свою работу, находясь в режиме повышенной готовности.

Между тем целый ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев и OSINT-анализ передают , что целью удара было оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс". На фотографиях и видео, которые опубликовали Telegram-каналы Astra, "Телеканал Дождь" ,"Сердитая Чувашия" и украинский Exilenova+, видно, как над "ВНИИР-Прогресс" поднимается столб темного дыма.

Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной. Учитывая это, онлайн-издание "Главред" предполагает, что удар был нанесен ракетами "Фламинго". О применении именно этих ракет пишут и украинские Telegram-каналы. Как напоминает Astra, ранее этот завод уже подвергался атаке ВСУ 5 мая.

Что выпускает завод "ВНИИР-Прогресс"

На сайте компании "АБС Электро", к которой относится "ВНИИР-Прогресс", указано, что оно занимается разработкой и производством программно-аппаратных комплексов и систем автоматизации управления, в том числе в области глобальных навигационных спутниковых систем, а также электронной компонентной базы, электронных модулей, электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции.

По данным СМИ, "ВНИИР-Прогресс" производит военную и специальную электронику: помехозащищенные навигационные модули и антенные решетки (в частности, системы "Комета"), блоки для крылатых и баллистических ракет.

"ВНИИР-Прогресс" "занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб", отмечает Astra со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Источник
dw.com logodw
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