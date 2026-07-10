Разведка Эстонии: Россия реагирует на удары Украины усилением информационной войны.

Россия реагирует на успешные удары Украины по различным нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктурным объектам в России активизацией информационной войны против Запада.

Об этом заявил в пятницу на еженедельном брифинге в Министерстве обороны глава разведцентра Сил обороны полковник Антс Кивисельг, передает err.ee

Он отметил, что на уходящей неделе наибольшая интенсивность боев по-прежнему сохранялась в Донецкой области на направлениях Константиновки, Лимана и Покровска.

"Хотя Российская Федерация еще больше усилила боевую активность, достигнув примерно 270 боевых контактов в сутки, российская сторона не добилась значительных успехов на фронте", - сказал Кивисельг.

Он отметил, что для поддержки сухопутных атак Россия задействовала от 8 500 до 10 000 тактических беспилотных ударных систем в сутки. Атаки дронов сопровождались примерно 90 тактическими боевыми вылетами самолетов в сутки, в ходе которых на стационарные цели на территории Украины сбрасывалось в среднем 280 корректируемых авиабомб.

Кивисельг заявил, что, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крупных успехах на фронте, таких как захват Константиновки, у российской стороны на самом деле нет никаких значительных достижений на фронте. Он добавил, что из-за фрустрации от неудач в боях Россия провела несколько дальних ударов в рамках террористической кампании.

По словам Кивисельга, в ходе этих атак у Украины возникли проблемы с перехватом баллистических ракет.

"Нехватка у Украины боеприпасов для систем Patriot именно при отражении этих баллистических атак дала России возможность статистически сократить количество атак с использованием баллистических ракет. Если в июне россияне использовали в среднем 40 баллистических ракет на один удар, то в начале июля мы видим, что их количество сократилось примерно на треть, то есть используется около 30 ракет. Вероятно, россияне считают, что с меньшим количеством ракет они смогут достичь того же эффекта, для которого раньше им приходилось использовать больше ракет", - сказал Кивисельг.

Украина расширила спектр целей и увеличила дальность ударов

Кивисельг отметил, что Украина одновременно значительно расширила спектр целей и дальность ударов, наносимых вглубь территории РФ.

"Это можно разделить на две крупные кампании. Во-первых, изоляция Крымского полуострова, и, во-вторых, нейтрализация энергетической инфраструктуры и экспортного потенциала России. В результате таких системных ударов в России были атакованы по меньшей мере шесть аэродромов, где были уничтожены или повреждены как минимум семь боевых самолетов и неизвестное количество дронов "Шахед". Продолжаются удары по транспортной инфраструктуре и портам, в том числе по морским портам Усть-Луга и Высоцкий, расположенные недалеко от нас в восточной части Финского залива. Кроме того, в районе Керчи был атакован паромный терминал, а в Азовском море - по меньшей мере 19 судов, обеспечивавших Крымский полуостров топливом или другим военным снаряжением. "Такие атаки в Крыму и Азовском море можно считать относительно успешными", - заявил Кивисельг.

Кроме того, продолжаются удары Украины по электростанциям и инфраструктуре в оккупированном Крыму, что привело к многочисленным перебоям в электроснабжении.

Кивесельг отметил, что за прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по девяти нефтеперерабатывающим заводам и терминалам в глубине территории России.

"Следует отметить атаку на нефтеперерабатывающий завод в Омской области, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. На Омском заводе производились бензин, дизельное топливо, а также авиационное топливо, используемое в российской армии. Кроме того, это единственный производитель катализаторов крекинга, необходимых для вторичной переработки нефти, что, безусловно, повлияет и на работу других нефтеперерабатывающих заводов по производству высококачественного бензина, дизельного и авиационного топлива.

"Мы знаем, что в предыдущие годы Омский завод в одиночку производил около 15% авиационного топлива, необходимого России. В настоящее время этот завод приостановил свою деятельность, что в ближайшем будущем может напрямую ограничить возможности российских ВВС", - сказал Кивисельг.

По словам Кивисельга, нападение на Омский завод свидетельствует о растущих возможностях Украины наносить дальние удары. В то же время это яркий пример того, что Российская Федерация не способна защитить важные районы с помощью своих средств ПВО.

"По данным Генерального штаба Украины, по состоянию на начало июля 2026 года в результате ударов вышли из строя около 40% запланированных в России нефтеперерабатывающих мощностей, и за год это нанесло России общий ущерб в размере 13,5 млрд долларов в денежном выражении", - сказал Кивисельг.

"Вероятно, кульминация последствий этих атак наступит в ближайшие месяцы. Россия превратилась из страны-экспортера нефтепродуктов в страну-импортера жидкого топлива, причем объемы этого импорта фактически не способны покрыть даже потребности ее собственного внутреннего потребления", - добавил он.

Россия реагирует информационной войной

По словам Кивисельга, Россия довольно болезненно реагирует на успешные дальние удары Украины. "Для этого используется враждебная антизападная риторика, сопровождаемая угрозами и демагогией. Главным обвинением является то, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка со стороны Запада", - сказал Кивисельг.

По его словам, в рамках таких враждебных нарративов Россия также подвергла нападкам страны Балтии и Финляндию, заявляя, что эти государства разрешают украинцам использовать своё воздушное пространство для нанесения ударов по России, а также о намерении стран Балтии массово высылать русскоязычное население из своих стран и о размещении ядерного оружия в Литве или Финляндии.

Кроме того, Кремль время от времени стал заявлять, что речь идет уже не о специальной военной операции, а о полномасштабной войне, поскольку ряд европейских стран и США поддерживают Украину информацией, разведданными, снаряжением и вооружением.

Кивисельг рассказал, что для усиления ложных заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова руководитель отдела по правам человека и многостороннему сотрудничеству МИД России Григорий Лукьянцев 7 июля выступил с утверждением, что страны Балтии готовятся к массовой депортации русскоязычного населения, что, очевидно, не соответствует действительности.

"Все эти заявления скорее служат целям скоординированной информационной операции, вероятная цель которой - вызвать на Западе чувство угрозы в связи с возможной эскалацией и подорвать единство в дальнейшей поддержке Украины", - сказал Кивисельг.

"В этом свете можно рассматривать и темы, которые в последнее время публично обсуждались, в отношении возможных провокаций со стороны России и даже военных приготовлений в направлении стран Балтии. Однако в настоящее время это следует рассматривать скорее как часть информационной войны, развязанной Россией с целью оказания влияния на западную общественность. По-прежнему мы не видим со стороны России никаких военных приготовлений к проведению в ближайшем будущем военной операции в странах Балтии или в этом регионе", - добавил Кивисельг.