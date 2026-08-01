В районе Неаполя произошло землетрясение: есть разрушения и пострадавшие.

Недалеко от Неаполя вечером 31 июля произошло землетрясение магнитудой 4,7 – самое сильное в этом районе за последние годы.

Об этом сообщило итальянское агентство Ansa, пишет eurointegration.com.ua

В результате подземных толчков пострадали не менее 21 человека, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Основной толчок произошёл в 19:46 по местному времени. Сильнее всего его ощутили в Поццуоли, но также ощущали и в Неаполе. После него сейсмологи зафиксировали около 30 повторных толчков. Самый сильный афтершок имел магнитуду 3,8.

В Поццуоли люди массово покидали свои дома. Многие жители решили провести ночь под открытым небом, опасаясь новых толчков.

На одной из улиц обрушилась часть стены жилого дома, крупные камни упали на припаркованные автомобили и повредили их.

Также были зафиксированы многочисленные обрушения карнизов и штукатурки, а на фасадах зданий появились трещины. Погибших в результате разрушений не зафиксировано.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони следит за развитием ситуации. Глава Департамента гражданской защиты Фабио Чичильяно созвал кризисный штаб для координации спасательных работ.

В городе Поццуоли развернули центр временного размещения на 185 мест для людей, которые не могут вернуться в свои дома.

Из-за землетрясения также временно приостановили движение поездов на железнодорожном узле Неаполя, включая линии высокоскоростного сообщения. Специалисты проверяют состояние инфраструктуры, после чего движение будет возобновлено при условии подтверждения её безопасности.