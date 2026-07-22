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22 Июля 2026, 09:57
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В Пуэрто-Рико нашли обломки разбившегося 74 года назад самолета

На дне Атлантического океана у северного побережья Пуэрто-Рико на​шли обломки самолета Pan American, выполнявшего рейс в Нью-Йорк 11 апреля 1952 года.

В Пуэрто-Рико нашли обломки разбившегося 74 года назад самолета.
В Пуэрто-Рико нашли обломки разбившегося 74 года назад самолета.

После крушения в авиаотрасли ввели предполетные инструктажи о действиях при аварии на воде, сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз фонда Air/Sea Heritage Foundation. Обломки самолета нашли еще в июне, однако стало известно об этом только сейчас, пишет cnn.com

В 1952 году спастись из самолета удалось только 17 людям. На борту были спасательные плоты и жилеты для всех пассажиров, однако из-за паники и языкового барьера пассажиры не смогли разобраться, как ими пользоваться.

Фонд Air/Sea Heritage Foundation отказался от планов по извлечению обломков. Это объясняется тем, что на месте катастрофы до сих пор могут находиться останки погибших. Фонд сотрудничает с правительством Пуэрто-Рико для расширения мер по защите места крушения и выступает за создание мемориала в память о погибших.

Источник
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