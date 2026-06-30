На поле в Румынии нашли и взорвали обломки российского дрона.

В румынском жудеце Тулча местный житель обнаружил на поле обломки российского дрона. Местный житель обнаружил металлические обломки на поле и позвонил по телефону 112.

На место происшествия прибыли военнослужащие румынской разведывательной службы и армии, которые установили, что это обломки дрона, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

После оценки ситуации специализированные группы из Министерства обороны и других учреждений в сфере национальной безопасности и обороны подтвердили наличие взрывного заряда.

"Заряд был взорван контролируемым образом на месте происшествия утром 30 июня в специально оборудованном месте группой специалистов Министерства национальной обороны с соблюдением всех процедур, предусмотренных для таких ситуаций, и с полным обеспечением безопасности граждан и специалистов, проводивших операцию", – заявили в Минобороны Румынии.

Предварительные данные, полученные в результате экспертизы, указывают на то, что обломки происходят от беспилотника, который использовался во время атак, совершенных Российской Федерацией на украинскую портовую инфраструктуру в апреле.