В Аравийском море обнаружили обломки пропавшего грузового Boeing 737 K2 Airways.

Власти Пакистана обнаружили обломки грузового самолета Boeing 737-4M0 авиакомпании K2 Airways, пропавшего 7 июля во время рейса из Шарджи (ОАЭ) в Карачи.

Обломки нашли примерно в 53 морских милях (около 98 километров) к югу от города Ормара в Аравийском море. Об этом сообщил директор по коммуникациям Flightradar24 Иан Петченик, передает theins.ru

Поиски пяти членов экипажа продолжаются. По данным пакистанских СМИ, на борту находились два пилота, два бортинженера и один сотрудник технической поддержки.

Во время полета самолет столкнулся с проблемами в работе навигационных систем, вероятно, из-за глушения сигналов в этом регионе. В 16:18 UTC экипаж сообщил о проблеме с навигационной системой. Диспетчеры попытались вывести самолет на нужный курс. Однако, по данным Flightradar24, уже через три минуты самолет резко снизился на 5000 футов, затем за 30 секунд набрал около 6000 футов, после чего перешел в крутое пикирование с высоты 36 550 футов.

Последняя переданная точка данных зафиксировала воздушное судно на высоте 1100 футов над уровнем моря при вертикальной скорости −22 400 футов в минуту (около 400 км/ч вниз), что, по оценке Flightradar24, соответствует чрезвычайно крутому и нетипичному профилю снижения. Последний сигнал был получен в 16:21 UTC 7 июля.