В Минобороны Румынии выступили против дезинформации после инцидентов с дронами.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце отреагировал на "дезинформацию" относительно способа и времени, когда пилоты вмешались, чтобы сбить два российских дрона, вторгшихся в воздушное пространство Румынии.

Также "дезинформация" касалась стоимости операции и того, что он находился в отпуске. Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает Digi24.

"Я вижу, что некоторых из тех, кто называет себя "суверенистами", больше беспокоит то, что румынская армия выполнила свой долг, чем тот факт, что российские дроны нарушили наше воздушное пространство", – заявил Мируце, после чего поочередно опроверг появившиеся в публичном пространстве заявления, которые он классифицирует как "ложные".

"Румыния продемонстрировала простую вещь: она защищает свою территорию и решительно реагирует, а имеющиеся на сегодняшний день возможности румынской армии, с учетом данного контекста, сделали возможным успешное вмешательство. Границы, воздушное пространство и суверенитет Румынии не подлежат обсуждению. НАТО функционирует, румынская армия выполняет свой долг в полной мере с тем, что имеет в своём распоряжении, и мы будем продолжать инвестировать в защиту граждан, национальной территории и восточного фланга Альянса", – сказал он.

Что касается утверждения о том, что "дорогие ракеты были выпущены по дешевым дронам", министр подчеркивает, что расчет не проводится "путем сравнения цены ракеты с ценой дрона".

"В этом уравнении учитываются жизни людей и безопасность общин, которые мы защищаем, а это – бесценно. Мы используем наземные средства противовоздушной обороны, но их дальность ограничена. Да, самолеты F-16 не были разработаны для таких миссий. Именно поэтому они являются крайней мерой, к которой прибегают, когда необходимо защитить население и инфраструктуру", – объясняет министр.

Он добавил, что в то же время "была запущена самая ускоренная программа оснащения и модернизации румынской армии с производством в Румынии".

Что касается утверждения, которое распространяется в публичном пространстве, будто бы беспилотник "блуждал по Румынии", а пилоты открыли огонь "слишком поздно", Мируце подчеркнул, что с момента вторжения в воздушное пространство Румынии беспилотник находился под постоянным наблюдением.

"Перехват был осуществлен именно в тот момент, когда сложились необходимые условия для его безопасного сбивания. Вчера это заняло больше времени, сегодня – всего несколько минут. Ответственность министра и военных заключается не только в том, чтобы сбить цель, но и в том, чтобы сделать это, используя имеющиеся средства, не подвергая опасности жизни людей", – пояснил он.

Что касается обвинений в его адрес, согласно которым он "был в отпуске", когда "прилетели дроны", Раду Мируце ответил, что да, он был в отпуске, но "даже в отпуске" он "оставался министром обороны". "Ответственность за безопасность Румынии не приостанавливается, когда ты уезжаешь в отпуск, и не зависит от твоего физического присутствия в кабинете. В течение последних месяцев мы продемонстрировали – не лозунгами, а решениями и результатами – что Министерство обороны функционирует непрерывно. Существуют процедуры, цепочки командования и подготовленные специалисты, которые действуют 24 часа в сутки, и когда ситуация этого требует, я немедленно вмешиваюсь", – говорит Мируце.

Министр обороны отмечает, что Румыния "сегодня лучше подготовлена, чем год назад".

"Я призываю общественность получать информацию из официальных и надежных источников и с осторожностью относиться к громким заявлениям, лишенным контекста и обоснованности", – добавил министр.