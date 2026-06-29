В Польше возбудили дело в связи с возможной попыткой отравления Навроцкого.

Окружная прокуратура в польском городе Свидница возбудила проверку в связи с возможной угрозой жизни или здоровью президента Кароля Навроцкого.

Прокуратура проверит, имеются ли основания для возбуждения полномасштабного расследования по делу о подозрении в том, что Кароль Навроцкий подвергался непосредственной опасности гибели или причинения тяжкого вреда здоровью, передает eurointegration.com.ua

Дело касается инцидента, произошедшего в мае прошлого года. Кароль Навроцкий – на тот момент еще в качестве кандидата в президенты Республики Польша – участвовал в открытых встречах с жителями города Замбковицы-Силезские и города Дзержоньова в Нижней Силезии.

Именно после этих событий, как утверждается, у политика произошла внезапная потеря сознания. Следователи в настоящее время проверяют гипотезу о том, могло ли это быть следствием умышленного введения ему веществ, угрожающих жизни или здоровью.

Президент описал тот случай в обширном интервью "Откуда взялся Кароль Навроцкий?". Предпремьерный отрывок публикации появился на страницах портала. Кароль Навроцкий признался в нём, что ситуация в Нижней Силезии навсегда запечатлелась в его памяти. Как он отметил, связывает те моменты со своим дальнейшим успехом на выборах.

"Был момент ужаса, который я до сих пор очень отчётливо помню. Иногда я говорю, что президентские выборы я выиграл в Дзержонёве – хотя на самом деле всё началось ещё в Замбковицах-Силезских", – вспоминал президент.

После встреч с избирателями Навроцкого немедленно отвезли в передвижной штаб.

"Я только лег на заднее сиденье – и потерял сознание. И с того момента ничего не помню", – рассказал президент. Он сообщил, что, по словам его спутников, в течение нескольких минут его мучила рвота.

"Они потом рассказывали, что не могли на это смотреть (...), а когда я очнулся, то не знал, что произошло в течение тех нескольких минут", – рассказывал он.

По словам соавтора книги профессора Анджея Новака, внезапное ухудшение состояния здоровья кандидата не было случайным. Историк высказал мнение, что кто-то пытался отравить Кароля Навроцкого и таким образом устранить его из дальнейшей гонки за президентское кресло. Как он подчеркнул, этот инцидент произошел в решающий момент кампании – именно тогда, когда уже было известно, что Навроцкий идет к победе.