Польша предложила Пентагону создать новую постоянную базу войск США в стране.

Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается – наоборот, она может стать еще больше, передает eurointegration.com.ua

"Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша – это сильная армия, сильное общество, а также крепкие союзы", – заявил Косиняк-Камыш.

Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами. Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, подобных тем, что расположены в Германии или Италии, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше остается значительным.