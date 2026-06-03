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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 18:40
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Польша предложила Пентагону создать новую постоянную базу войск США в стране

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Польша предложила Пентагону создать новую постоянную базу войск США в стране.
Польша предложила Пентагону создать новую постоянную базу войск США в стране.

Министр отметил, что вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается – наоборот, она может стать еще больше, передает eurointegration.com.ua

"Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Безопасная Польша – это сильная армия, сильное общество, а также крепкие союзы", – заявил Косиняк-Камыш.

Присутствие американских военных баз в Польше является результатом сотрудничества в рамках НАТО и двусторонних соглашений между Польшей и Соединенными Штатами. Формально в Польше не существует классических самостоятельных военных баз США, подобных тем, что расположены в Германии или Италии, однако уже на протяжении многих лет присутствие американских войск в Польше остается значительным.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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