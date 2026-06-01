Торнадо пронесся по одному из регионов Польши: повреждены жилые дома.

Институт метеорологии и водного хозяйства отметил, что торнадо нанес значительный ущерб застройке и деревьям, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на rmf24.pl

В Институте подчеркнули, что разрушения, зафиксированные в Опольском регионе, указывают "на влияние сильного вращательного восходящего потока, связанного с грозой".

Пожарная служба сообщила, что на территории Бальцажовице было повреждено 18 зданий. 11 из них – жилые дома. Никто не пострадал.

Мэр гмины Уязд Хуберт Ибром заявил, что "картина напоминает постапокалипсис".

"Несколько минут ужаса и героическая борьба добровольцев, профессиональных пожарных, полиции, жителей близлежащих населенных пунктов и представителей различных НПО. Операция по обеспечению безопасности имущества продолжалась до поздней ночи", – сказал он.