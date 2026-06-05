В Польше расследуют дело онлайн-травли 7-летней дочери президента Навроцкого.

Во время вечера выборов президента в 2025 году внимание общественности привлекла семилетняя дочь Кароля Навроцкого – Кася Навроцкая. Девочка, живо реагируя на события, посылала присутствующим воздушные поцелуи и сердечки, а также танцевала, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на rmf24.pl

Хотя часть зрителей были в восторге от спонтанности ребенка, другие не скрывали своей неприязни, публикуя в Сети оскорбительные и унизительные комментарии.

Как сообщил представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Петр Антоний Скиба, следователи из Мокотова сейчас ведут два крупных производства, в рамках которых анализируется около 30 тысяч сообщений, размещенных на различных интернет-платформах. Ранее, в 2025 году, было возбуждено аж шесть отдельных производств, каждое из которых касалось отдельной социальной сети.

С целью установления личности авторов оскорбительных сообщений прокуратура направила запросы о международной правовой помощи в Соединенные Штаты. Речь идет прежде всего о получении данных владельцев аккаунтов на таких платформах, как Facebook и Instagram. Кроме того, один из запросов поступил в Китай в связи с контентом, опубликованным на TikTok. В этом случае производство было приостановлено, поскольку оно касается чрезвычайно тяжкого преступления – публичного призыва к совершению преступления изнасилования несовершеннолетней.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что до сих пор никому не предъявлены обвинения. Однако, как он отметил, на основании имеющихся на данный момент установленных фактов можно утверждать, что некоторые авторы сообщений понесут уголовную ответственность.

Прокуратура не исключает дальнейших действий, направленных на защиту интересов ребенка и противодействие языку ненависти в Интернете.