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24tv.ua logo24tv
19 Июня 2026, 17:00
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В Польше рестораны и кафе обяжут бесплатно давать посетителям воду из-под крана

В Польше готовятся изменения в законодательство, которые могут обязать рестораны, кафе и бары бесплатно предоставлять посетителям воду по их просьбе. Соответствующий проект разрабатывает Министерство климата и окружающей среды.

В Польше рестораны и кафе обяжут бесплатно давать посетителям воду из-под крана.
В Польше рестораны и кафе обяжут бесплатно давать посетителям воду из-под крана.

Как пишет издание In Poland, речь идет не о фильтрованной воде, а о водопроводной воде, передает 24tv.ua

Соответствующий проект разрабатывает Министерство климата и окружающей среды. Если документ будет принят, новые правила могут вступить в силу уже 12 августа 2026 года. Согласно проекту, заведения общественного питания, имеющие зоны для обслуживания клиентов, должны будут бесплатно предоставлять до 0,5 литра воды из-под крана на одного человека.

В то же время есть важный нюанс: воду будут подавать не в одноразовой посуде, а только в многоразовых стаканах, кувшинах или других контейнерах, пригодных для повторного использования. Инициатива является частью более широкой политики, направленной на сокращение использования одноразовой упаковки и уменьшение количества отходов.

Источник
24tv.ua logo24tv
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