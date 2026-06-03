В ряде городов Молдовы подорожает вода и канализация: тарифы вырастут до 50%.

В некоторых населённых пунктах счета за услуги могут существенно вырасти, сообщает bani.md

В городе Флорешты местный оператор предлагает значительно повысить тариф на канализацию — с 24,06 лея до 35,92 лея за кубометр. Это означает рост почти на 49%. При этом тариф на воду может символически снизиться на один бан — с 31,76 до 31,75 лея за кубометр. Кроме того, предприятие просит ввести отдельный тариф на техническую воду в сёлах Чутулешты и Сырбешты, где поставляемая вода не соответствует стандартам питьевой.

В Унгенах предприятие Apă-Canal Ungheni предлагает повысить тариф на воду с 23,54 до 26,85 лея за кубометр, что составляет около 14%. Тариф на канализацию также может увеличиться — с 15,11 до 16,32 лея за кубометр, или примерно на 8%.

В Дондюшанах оператор просит повысить тариф на воду примерно на 1,5% — с 42,60 до 43,26 лея за кубометр. Для канализации предлагается более заметное повышение — с 26,69 до 28,75 лея, то есть почти на 8%.

Одни из самых высоких тарифов предлагаются в Басарабяске. Там местный оператор хочет увеличить стоимость воды с 45,55 до 49,71 лея за кубометр (примерно на 9%), а канализации — с 36,90 до 39,77 лея (почти на 8%).

В то же время в Фалештах муниципальный оператор предлагает снизить тарифы по двум видам услуг. Вода может подешеветь с 35,48 до 33,07 лея за кубометр (почти на 7%), а канализация — с 39,68 до 39,56 лея (примерно на 0,3%).

Все заявки будут рассмотрены НАРЭ, которое примет решение — утвердить новые тарифы в предложенном виде или скорректировать их.