Правительство Польши призвало потребителей к «картофельному патриотизму».

По имеющимся данным, рост импорта картофеля вызвал падение цен на внутреннем рынке и привел к недовольству фермеров, передает euractiv.com

Согласно материалу Euractiv, уже несколько месяцев перепроизводство картофеля давит на европейские рынки, из-за чего цены на эту культуру падают. Польша, где картофель входит в число основных продуктов питания, также столкнулась с этой проблемой: в 2025 году страна собрала рекордный урожай — почти на 18% выше прошлогоднего, а импорт картофеля увеличился на 16%.