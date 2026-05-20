20 Мая 2026, 19:19
Правительство Польши призвало потребителей к «картофельному патриотизму»

Правительство Польши призвало потребителей демонстрировать «картофельный патриотизм» и покупать картофель местного производства.

По имеющимся данным, рост импорта картофеля вызвал падение цен на внутреннем рынке и привел к недовольству фермеров, передает euractiv.com

Согласно материалу Euractiv, уже несколько месяцев перепроизводство картофеля давит на европейские рынки, из-за чего цены на эту культуру падают. Польша, где картофель входит в число основных продуктов питания, также столкнулась с этой проблемой: в 2025 году страна собрала рекордный урожай — почти на 18% выше прошлогоднего, а импорт картофеля увеличился на 16%.

