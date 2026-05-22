Трамп: США направляют 5000 "дополнительных" солдат в Польшу.

Президент США Дональд Трамп пообещал Польше продолжение военной поддержки. "Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 000 военнослужащих", - написал глава Белого дома в ночь на пятницу, 22 мая, в своей соцсети Truth Social. Идет ли речь о полностью новом контингенте или же о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии в составе 4000 солдат, плановую отправку которой в Польшу неожиданно отменили 13 мая, Трамп не уточнил, пишет dw.com

В тот день в сообщении изданий The Wall Street Journal и Defence News указывалось, что решение об отмене отправки было принято Пентагоном в соответствии с планом Дональда Трампа по сокращению военного контингента Соединенных Штатов в Европе, однако "застало врасплох некоторых военных чиновников". Как отметил позже источник издания Politico, польские военные находятся "в бешенстве" из-за того, что узнали об этом из СМИ, а не от своего командования.

Ранее Вашингтон сообщил о выводе 5000 военных из Германии после критики войны США и Израиля против Ирана со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

Politico: Польша готовится к сокращению войск США в стране

По состоянию на 17 мая Польша готовилась к сокращению численности войск США в стране. "Возможно, масштабы этого сокращения окажутся не столь значительными, как сообщают СМИ, однако мы получили именно такую информацию", - заявил в тот день Politico источник в окружении начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы. По его словам, в Варшаве уже осведомлены о сокращении американских войск и занимаются решением этой проблемы.

В то же время Польша опровергла сообщения о том, что страна пострадает от этого. "Число американских солдат в Польше не будет сокращено", - заявлял министр обороны Владислав Козиняк-Камыш, добавив, что его страна продолжает работать над увеличением численности американских войск.

По данным американских военных кругов, на середину мая в Польше было размещено около 7400 солдат. Всего за последние годы США дислоцировали в Европе около 100 тысяч солдат и офицеров. Из них более 65 тысяч человек находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.