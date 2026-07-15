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dw.com logodw
15 Июля 2026, 07:18
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Первые учения "коалиции желающих" пройдут в Польше осенью

В первых маневрах "коалиции желающих" примут участие польские, британские и французские военные, сообщил премьер Польши Дональд Туск. Учения пройдут в Польше нынешней осенью.

Первые учения &#34;коалиции желающих&#34; пройдут в Польше осенью.
Первые учения "коалиции желающих" пройдут в Польше осенью.

Первые военные учения "коалиции желающих", должны состояться осенью 2026 года в Польше. Об этом польский премьер-министр Дональд Туск заявил во вторник, 14 июля, в Париже, где накануне прошел саммит стран, готовых помогать Украине в защите от российской агрессии, пишет dw.com

По его словам, польские вооруженные силы выступят в качестве как принимающей стороны, так и участников маневров, в них также примут участие британские и французские подразделения.

Учения должны подготовить группу стран, поддерживающих Киев, к "конкретным гарантиям безопасности для Украины, а также для всего региона" после того, как удастся достичь мирного соглашения или перемирия, указал Туск.

Вместе с тем он отметил, что не рассчитывает на скорое установление мира в Украине: по мнению польского премьера, Россия под руководством президента Владимира Путина будет затягивать конфликт как минимум до зимы. "Учитывая жесткую позицию России и Путина, на данный момент маловероятно, что в ближайшем будущем удастся достичь перемирия или заключить мирное соглашение", - заявил Дональд Туск журналистам, добавив, что скорее следует ожидать эскалации российских атак.

Источник
dw.com logodw
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