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focus.ua logofocus
30 Июня 2026, 10:29
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В Польше пригрозили блокировать вступление Украины в ЕС: "С Бандерой не вступит"

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с предупреждением в адрес Киева о том, что Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

В Польше пригрозили блокировать вступление Украины в ЕС: &#34;С Бандерой не вступит&#34;.
В Польше пригрозили блокировать вступление Украины в ЕС: "С Бандерой не вступит".

Польша не согласится на вступление Украины в европейское объединение, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Об этом Косиняк-Камыш заявил 29 июня в интервью польскому СМИ Polsat News, передает focus.ua

В беседе с журналистом польский чиновник предупредил, что Киеву предстоят "серьезные проблемы" в процессе евроинтеграции. Они будут вызваны продолжающимся использованием ОУН и УПА в качестве национальных символов.

По словам Косиняка-Камыша, Польша будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз", — подчеркнул польский чиновник.

Вице-премьер также напомнил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна последовательно соблюдать строгие требования. Они касаются и вопросов национальной памяти.

"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество", — заявил Косиняк-Камыш.

Источник
focus.ua logofocus
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