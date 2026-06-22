Фон дер Ляйен: Молдова и Украина будут двигаться к ЕС каждая в своём темпе.

После открытия первого кластера в переговорах о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы каждое государство-кандидат продолжит двигаться на пути к евроинтеграции своей скоростью, осуществляя различные реформы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении саммита Молдова-ЕС 22 июня. С открытием первого переговорного кластера Украина и Молдова будут двигаться к вступлению в ЕС каждая со своей скоростью, заявила президент Еврокомиссии, пишет eurointegration.com.ua

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны внедрять реформы – а они должны внедрять различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", – сказала фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос журналистов относительно перспектив дальнейшего открытия кластеров, она подчеркнула, что "говорит только о Молдове" (поскольку встреча со СМИ была посвящена саммиту Молдова-ЕС).

"Я считаю, что процесс, основанный на заслугах, гораздо лучше для Молдовы, чем термин "как можно скорее" (as soon as possible). Потому что "как можно скорее" ни о чем не говорит. Но процесс, основанный на заслугах, четко указывает вам на основы нашей методологии, что было согласовано всеми 27 государствами-членами", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен повторила, что если в основе переговоров о вступлении "лежит процесс, основанный на заслугах, это гораздо лучше для Молдовы, потому что тогда они могут достичь результатов, а мы можем выполнить наше обещание".