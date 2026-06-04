Кипр анонсировал открытие первого кластера для Украины и Молдовы.

Кипр, председательствующий сейчас в Совете Европейского Союза, объявил о начале подготовки к официальному открытию первого переговорного кластера в рамках вступления Украины и Молдовы в ЕС. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте председательства Кипра в Совете Евросоюза в X вечером в среду, 3 июня, пишет dw.com

"Это событие знаменует собой важную веху на их (Украины и Молдовы. - Ред.) пути к европейской интеграции и является ярким свидетельством единства и решимости ЕС. В ближайшие дни мы продолжим целенаправленно работать над завершением обсуждений в Совете с целью официального открытия переговоров по данному кластеру", - говорится в посте.

Киев и Брюссель неофициально, на уровне экспертов, открыли все переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз еще в середине марта. Президент Кипра Никос Христодулидис ранее заверял, что Украина будет главным приоритетом во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Будапешт заявил о готовности снять вето

10 марта 2026 года парламент Венгрии большинством голосов принял резолюцию, отвергающую членство Украины в Евросоюзе. В документе заявлялось, что в Брюсселе в последнее время якобы принимали решения, "повышающие риск эскалации", а вступление Киева в ЕС якобы способно втянуть весь блок в войну.

Однако через месяц в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия "Тиса". Ее лидер Петер Мадьяр, ставший премьер-министром страны, 3 июня заявил в Facebook о достижении "всеобъемлющего соглашения" с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав проживающего там 100-тысячного венгерского национального меньшинства.

По словам венгерского премьера, эти обязательства Украины "также будут отражены в ее плане действий в отношении Европейского Союза". "Если это произойдет - правительство Венгрии поддержит открытие первого раунда переговоров о вступлении Украины", - указал Мадьяр. При этом он вновь подчеркнул, что Венгрия не поддерживает процедуру ускоренного вступления Киева в ЕС.