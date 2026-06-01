theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
1 Июня 2026, 20:22
377
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

СМИ: Первый кластер переговорных глав с Молдовой и Украиной может быть открыт 15 июня

Европейский союз готовит на 15 июня официальное открытие первого из шести кластеров переговорных глав в процессе вступления Республики Молдова и Украины в ЕС.

СМИ: Первый кластер переговорных глав с Молдовой и Украиной может быть открыт 15 июня.
СМИ: Первый кластер переговорных глав с Молдовой и Украиной может быть открыт 15 июня.

Европейские и украинские дипломаты подтвердили эту информацию изданию The Kyiv Independent, передает ipn.md

По словам дипломатов двух стран-членов ЕС, цель состоит в том, чтобы организовать Межправительственную конференцию, официальный момент открытия блоков переговорных глав, 15 июня. Конференция должна пройти в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, вместе с заседанием Совета по общим вопросам, в котором также принимают участие министры иностранных дел и европейских дел стран-членов ЕС.

Открытие первого переговорного кластера как для Кишинёва, так и для Киева ожидается с 2025 года. До настоящего времени этот шаг не был реализован из-за вето Венгрии в отношении Украины. Венгрия объясняет свою позицию нарушением прав венгерского национального меньшинства в Украине. Поскольку Республика Молдова и Украина проходят переговорный процесс совместно, данная блокировка затрагивает и Кишинёв.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте