СМИ: Первый кластер переговорных глав с Молдовой и Украиной может быть открыт 15 июня.

Европейские и украинские дипломаты подтвердили эту информацию изданию The Kyiv Independent, передает ipn.md

По словам дипломатов двух стран-членов ЕС, цель состоит в том, чтобы организовать Межправительственную конференцию, официальный момент открытия блоков переговорных глав, 15 июня. Конференция должна пройти в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, вместе с заседанием Совета по общим вопросам, в котором также принимают участие министры иностранных дел и европейских дел стран-членов ЕС.

Открытие первого переговорного кластера как для Кишинёва, так и для Киева ожидается с 2025 года. До настоящего времени этот шаг не был реализован из-за вето Венгрии в отношении Украины. Венгрия объясняет свою позицию нарушением прав венгерского национального меньшинства в Украине. Поскольку Республика Молдова и Украина проходят переговорный процесс совместно, данная блокировка затрагивает и Кишинёв.