В Перу над геоглифами Наски разбился самолет, среди погибших - граждане Италии, Испании и Германии

Обзорный полёт над знаменитыми линиями Наски завершился катастрофой: в Перу разбился лёгкий самолёт, на борту которого находились 13 человек. Выживших нет.

В Перу разбился небольшой самолет с туристами. По данным властей и местных СМИ, все 13 человек на борту погибли, передает euronews.com

Разбившийся аппарат - Cessna Caravan C-208 перуанской авиакомпании Aerodiana.

Небольшой самолет вылетел в субботу около 12:10 по местному времени из аэропорта Писко в обзорный полет над всемирно известными геоглифами Наски. Примерно через 50 минут экипаж сообщил о нештатной ситуации, вскоре после этого связь прервалась.

На борту находились 11 туристов и два пилота. По данным государственного перуанского агентства Andina, среди погибших двое граждан Германии, двое испанцев и семеро итальянцев.

«Учитывая тяжесть катастрофы, выживших быть не может. Пока мы обнаружили четыре тела», - сообщил майор полиции Хорхе Андраде.

Полицейские извлекают тела жертв крушения во время обзорного полета над линиями Наска в Перу. Суббота, 1 августа 2026 года AP Photo.

Еще в пятницу обзорные полеты над геоглифами Наски из расположенного поблизости аэропорта Марии Райхе были временно приостановлены из-за скорости ветра более 40 километров в час.

Линии Наски на юге Перу представляют собой гигантские геоглифы, выцарапанные в пустынном грунте около 2000 лет назад. Они изображают, в частности, животных, растения и геометрические фигуры и входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучше всего рисунки видны с воздуха, поэтому обзорные полеты на небольших самолетах считаются популярным способом увидеть эти древние изображения.