В Перу над геоглифами Наски разбился самолет, среди погибших - граждане Италии, Испании и Германии
Обзорный полёт над знаменитыми линиями Наски завершился катастрофой: в Перу разбился лёгкий самолёт, на борту которого находились 13 человек. Выживших нет.
В Перу разбился небольшой самолет с туристами. По данным властей и местных СМИ, все 13 человек на борту погибли, передает euronews.com
Разбившийся аппарат - Cessna Caravan C-208 перуанской авиакомпании Aerodiana.
Небольшой самолет вылетел в субботу около 12:10 по местному времени из аэропорта Писко в обзорный полет над всемирно известными геоглифами Наски. Примерно через 50 минут экипаж сообщил о нештатной ситуации, вскоре после этого связь прервалась.
На борту находились 11 туристов и два пилота. По данным государственного перуанского агентства Andina, среди погибших двое граждан Германии, двое испанцев и семеро итальянцев.
«Учитывая тяжесть катастрофы, выживших быть не может. Пока мы обнаружили четыре тела», - сообщил майор полиции Хорхе Андраде.
Еще в пятницу обзорные полеты над геоглифами Наски из расположенного поблизости аэропорта Марии Райхе были временно приостановлены из-за скорости ветра более 40 километров в час.
Линии Наски на юге Перу представляют собой гигантские геоглифы, выцарапанные в пустынном грунте около 2000 лет назад. Они изображают, в частности, животных, растения и геометрические фигуры и входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Лучше всего рисунки видны с воздуха, поэтому обзорные полеты на небольших самолетах считаются популярным способом увидеть эти древние изображения.