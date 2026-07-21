Испанский пилот разыграл аргентинских болельщиков во время полета.

В социальных сетях распространяется история о необычной шутке, которую устроил пилот испанской авиакомпании во время рейса с большим количеством аргентинских болельщиков на борту.

Из-за отсутствия Wi-Fi пассажиры не могли узнать результат финала чемпионата мира. Тогда пилот решил объявить его по громкой связи. Он сообщил, что матч получился очень напряженным, дошел до дополнительного времени и обе команды отдали все силы, после чего сказал: «Хотим поздравить наших аргентинских друзей…».

В этот момент в салоне раздались радостные крики и аплодисменты, пассажиры начали обниматься, решив, что их сборная стала чемпионом.

Однако спустя несколько секунд пилот добавил: «…потому что Испания выиграла чемпионат мира».

После этих слов в самолете воцарилась полная тишина.