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21 Июля 2026, 10:21
28 019
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Испанский пилот разыграл аргентинских болельщиков во время полета

В социальных сетях распространяется история о необычной шутке, которую устроил пилот испанской авиакомпании во время рейса с большим количеством аргентинских болельщиков на борту.

Испанский пилот разыграл аргентинских болельщиков во время полета.
Испанский пилот разыграл аргентинских болельщиков во время полета.

Из-за отсутствия Wi-Fi пассажиры не могли узнать результат финала чемпионата мира. Тогда пилот решил объявить его по громкой связи. Он сообщил, что матч получился очень напряженным, дошел до дополнительного времени и обе команды отдали все силы, после чего сказал: «Хотим поздравить наших аргентинских друзей…».

В этот момент в салоне раздались радостные крики и аплодисменты, пассажиры начали обниматься, решив, что их сборная стала чемпионом.

Однако спустя несколько секунд пилот добавил: «…потому что Испания выиграла чемпионат мира». 

После этих слов в самолете воцарилась полная тишина.

Источник
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