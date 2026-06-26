В Пекине самолет врезался в самый высокий небоскреб города - CITIC Tower.

В Пекине легкомоторный самолет, предположительно, врезался в самый высокий небоскреб китайской столицы — 109-этажную башню CITIC Tower. Об этом сообщает корреспондент CNN с места происшествия, передает theins.ru

Возле здания были замечены пожарные машины, полицейские автомобили и машина скорой помощи. Из небоскреба эвакуировали людей.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как с башни падают обломки, — предположительно, это фрагменты самолета. На опубликованных фотографиях также заметны хвостовая часть воздушного судна и поврежденное такси рядом с местом происшествия.

По данным CNN, регистрационный номер самолета на опубликованных снимках указывает на легкий спортивный самолет Sunward SA60L Aurora китайского производства, принадлежащий одной из местных авиационных компаний.

В сети также появились неподтвержденные данные сервиса Flightradar24, которые свидетельствуют о резком отклонении самолета от маршрута перед инцидентом.

Официальные власти Китая пока не сообщили о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или погибших.

С 1 мая в Пекине действуют жесткие ограничения на использование беспилотников: без специального разрешения властей жителям запрещено покупать, арендовать и запускать дроны на территории города.