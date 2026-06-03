Airbus испытал самолет для рекордно дальних беспосадочных рейсов.

Полет длился 3 часа 43 минуты, а максимальная высота составила более 12,4 км. В кабине находились испытатели компании и ведущие инженеры, которые контролировали параметры работы оборудования, сообщает unian.net

На данном этапе самолет оснащен испытательной аппаратурой для летных тестов и будет проходить расширенную программу испытаний по сравнению с обычными A350.

Второй A350-1000ULR, изготовленный для Qantas, в настоящее время находится на этапе финальной сборки и в ближайшие дни должен выйти из окрасочного цеха. После этого будет завершен монтаж премиального салона с четырьмя классами, а также установка двигателей.

Project Sunrise – что известно

В 2022 году Qantas заказала самолеты A350-1000ULR для своего амбициозного Project Sunrise. Сообщалось, что воздушные суда получат салон на 238 пассажиров в четырех классах: первый, бизнес, премиум-эконом и эконом, а также специальную зону хорошего самочувствия.

Проект неоднократно откладывался из-за перебоев в цепочках поставок. Изначально первый самолет ожидался в конце 2026 года, однако теперь срок поставки перенесен на 2027 год.

Сам A350-1000ULR – это специальная модификация A350-1000 с дополнительным задним центральным топливным баком. Благодаря этому дальность полета A350-1000ULR увеличилась почти на 1 900 км, что позволяет самолету преодолевать расстояния около 18 500 км.

Таким образом, авиалайнер сможет выполнять прямые рейсы между Сиднеем и Лондоном или Нью-Йорком без посадок для дозаправки. Продолжительность таких перелетов составит около 22 часов.