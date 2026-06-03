Экс-боец UFC усмирил дебошира на борту самолета над США
Профессиональный боец нейтрализовал пассажира, который пытался открыть дверь самолета во время полета над территорией США.
Бывший боец смешанных единоборств Джош Лонгуд возвращался домой после празднования мальчишника брата в Пуэрто-Рико, когда на борту начался хаос, передает media.az
По словам очевидцев, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, набросился на стюардессу и попытался открыть аварийный выход в воздухе.
«Я понял, что он не успокоится, поэтому внимательно следил за ним. Вокруг были дети и семьи», - рассказал Лонгуд.
Когда пассажир проявил агрессию, Джош мгновенно вмешался и удерживал его около десяти минут. Позже дебоширу удалось освободиться от ремней, и тогда экс-спортсмену пришлось снова его обезвредить.
В общей сложности Лонгуд контролировал мужчину от 20 до 30 минут, пока самолет не совершил экстренную посадку в Майами.
После приземления нарушителя вывели полицейские, а рейс спустя несколько часов продолжил путь в Чикаго.