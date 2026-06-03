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media
3 Июня 2026, 22:37
2 061
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Экс-боец UFC усмирил дебошира на борту самолета над США

Профессиональный боец нейтрализовал пассажира, который пытался открыть дверь самолета во время полета над территорией США.

Экс-боец UFC усмирил дебошира на борту самолета над США.
Экс-боец UFC усмирил дебошира на борту самолета над США.

Бывший боец смешанных единоборств Джош Лонгуд возвращался домой после празднования мальчишника брата в Пуэрто-Рико, когда на борту начался хаос, передает media.az

По словам очевидцев, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, набросился на стюардессу и попытался открыть аварийный выход в воздухе.

«Я понял, что он не успокоится, поэтому внимательно следил за ним. Вокруг были дети и семьи», - рассказал Лонгуд.

Когда пассажир проявил агрессию, Джош мгновенно вмешался и удерживал его около десяти минут. Позже дебоширу удалось освободиться от ремней, и тогда экс-спортсмену пришлось снова его обезвредить.

В общей сложности Лонгуд контролировал мужчину от 20 до 30 минут, пока самолет не совершил экстренную посадку в Майами.

После приземления нарушителя вывели полицейские, а рейс спустя несколько часов продолжил путь в Чикаго.

Источник
media
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