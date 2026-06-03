Экс-боец UFC усмирил дебошира на борту самолета над США.

Бывший боец смешанных единоборств Джош Лонгуд возвращался домой после празднования мальчишника брата в Пуэрто-Рико, когда на борту начался хаос, передает media.az

По словам очевидцев, один из пассажиров начал вести себя неадекватно, набросился на стюардессу и попытался открыть аварийный выход в воздухе.

«Я понял, что он не успокоится, поэтому внимательно следил за ним. Вокруг были дети и семьи», - рассказал Лонгуд.

Когда пассажир проявил агрессию, Джош мгновенно вмешался и удерживал его около десяти минут. Позже дебоширу удалось освободиться от ремней, и тогда экс-спортсмену пришлось снова его обезвредить.

В общей сложности Лонгуд контролировал мужчину от 20 до 30 минут, пока самолет не совершил экстренную посадку в Майами.

После приземления нарушителя вывели полицейские, а рейс спустя несколько часов продолжил путь в Чикаго.