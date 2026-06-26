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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Июня 2026, 14:55
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В Париже ограничили продажу и употребление алкоголя в выходные из-за экстремальной жары

В Париже решили ограничить продажу и употребление алкоголя на ближайшие выходные в условиях экстремальной жары, чтобы снизить риск несчастных случаев.

В Париже ограничили продажу и употребление алкоголя на выходных из-за экстремальной жары.
В Париже ограничили продажу и употребление алкоголя на выходных из-за экстремальной жары.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Префект полиции Парижа Патрис Фор объявил о введении запрета на продажу и распитие алкоголя в общественных местах Парижа в определенные часы с пятницы по воскресенье с целью снижения рисков несчастных случаев в связи с экстремальной жарой.

Запрет на употребление алкоголя вступит в силу в полдень 26 июня и продлится до 7 утра субботы, запрет на продажу – с 18 часов пятницы и до вечера субботы. Впрочем, употребление алкогольных напитков в барах и ресторанах не подпадает под запрет.

Эти же меры будут повторены в субботу и воскресенье в те же часы.

В префектуре предупредили, что употребление алкоголя в жару повышает риск обезвоживания организма и перегрева.

Префект отметил, что экстренные службы и больницы Парижа и так испытывают повышенный наплыв пациентов из-за последствий жары.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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