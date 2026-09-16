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focus.ua logofocus
16 Сентября 2026, 09:42
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В отношении главы Пентагона Пита Хегсета инициировали процедуру импичмента

В Палате представителей США начали процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета. Резолюция была внесена в качестве приоритетной, поэтому Палата представителей должна рассмотреть её в ближайшие дни.

В отношении главы Пентагона Пита Хегсета инициировали процедуру импичмента.
В отношении главы Пентагона Пита Хегсета инициировали процедуру импичмента.

Республиканец Томас Масси подал в Палату представителей США статьи об импичменте в отношении Пита Хегсета, в которых предъявил ему обвинение в злоупотреблении служебным положением в связи с войной в Иране, пишет focus.ua со ссылкой на reuters.com

Хегсета обвиняют в злоупотреблении служебным положением в связи с исполнением приказа о ведении военных действий против Ирана без одобрения Конгресса США. Палата представителей должна рассмотреть статьи импичмента главе Пентагона в течение двух законодательных дней.

Агентство сообщает, что шансов на то, что импичмент Хегсету будет одобрен, пока немного. Однако этот шаг представителя республиканцев может заставить палату провести голосование, которое может оказаться сложным для некоторых его коллег-республиканцев, готовящихся покинуть Вашингтон перед промежуточными выборами в ноябре. Сам Масси известен как откровенный критик войны с Ираном, а также противник помощи Израилю.

"Приняв участие в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности", — заявил Масси.

Как пишет The Guardian, в резолюции Масси перечислены восемь возможных нарушений конституции со стороны Хегсета. Помимо нападения на Иран без одобрения Конгресса, речь идет также об игнорировании резолюции о военных полномочиях, одобренной Палатой представителей и Сенатом США в июне, которая требует прекращения конфликта.

В резолюции также содержится обвинение в адрес Хегсета в "игнорировании" законов, которые могли бы свести к минимуму потери среди гражданского населения, и, в частности, упоминается удар США по школе в Минабе (Иран), в результате которого погибло более 168 человек. Глава Пентагона обвиняется также во "внесудебных казнях" по меньшей мере 221 человека на судах, подозреваемых в перевозке наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.

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Источник
focus.ua logofocus
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