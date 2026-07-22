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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июля 2026, 11:36
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Хегсет: США потратили на войну в Иране более 37 млрд долларов

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал, во сколько обошлась Соединённым Штатам война в Иране. Об этом он сообщил Комитету Сената по ассигнованиям.

Хегсет: США потратили на войну в Иране более 37 млрд долларов.
Хегсет: США потратили на войну в Иране более 37 млрд долларов.

Хегсет заявил, что на данный момент война с Ираном обошлась США примерно в $37,5 млрд, что почти на $8 млрд больше, чем по последним оценкам, обнародованным в мае, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на bbc.com

Он также подчеркнул, что законодателям необходимо срочно утвердить дополнительное финансирование Пентагона в размере $87 млрд, из которых $67 млрд предназначены для операций на Ближнем Востоке.

"Без этих средств мы столкнемся с критическим дефицитом, который угрожает нашей способности даже просто выплачивать зарплату военнослужащим, оперативно пополнять запасы оборудования и боеприпасов, а также бесперебойно поддерживать жизненно важные операции", – сказал Хегсет.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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