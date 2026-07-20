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omniapres.md logoomniapres
20 Июля 2026, 12:52
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Кику готовит процедуру импичмента Майи Санду на фоне скандалов вокруг партии PAS

Депутат Ион Кику готовит процедуру отстранения от должности президента Майи Санду. Он обвиняет главу государства в грубых нарушениях Конституции и утверждает, что она якобы закрывала глаза на различные схемы внутри госучреждений.

Кику готовит процедуру импичмента Майи Санду на фоне скандалов вокруг парти PAS.
Кику готовит процедуру импичмента Майи Санду на фоне скандалов вокруг парти PAS.

По словам политика, проект постановления занимает более 40 страниц. Документ планируется направить депутатам от оппозиции для внесения дополнений и сбора подписей, пишет omniapres.md

«Я подготовил проект объемом более 40 страниц о приостановлении полномочий Майи Санду за грубые нарушения Конституции и превращение лжи в государственную политику. Надеемся собрать необходимые 34 подписи, чтобы зарегистрировать его в парламенте», — заявил Кику.

Политик также утверждает, что президент была осведомлена обо всех громких скандалах последних лет.

«Она всё знала. Знала о схемах, о зарплатах, обо всём. А если не знала, тогда что она делает на посту президента?», — сказал депутат.

В этом же контексте Ион Кику сослался на расследование об имуществе депутата PAS Александра Трубки, заявив, что оно якобы показывает, как некоторые представители власти разбогатели после прихода к власти.

«Приходят сюда с маленьким рюкзачком и бутербродом, приготовленным мамой, а через два-три года становятся мультимиллионерами. Посмотрите на случай депутата Александра Трубки», — заявил Кику.

Бывший премьер-министр также без представления каких-либо доказательств заявил, что Трубка — «лишь один из сотен бизнесменов PAS», а сама партия якобы финансировалась за счет различных схем.

«Партия PAS финансировалась за счет этих схем. Посмотрите на список спонсоров, и вы увидите, сколько руководителей предприятий были вынуждены делать взносы», — заявил он.

Источник
omniapres.md logoomniapres
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