Кику готовит процедуру импичмента Майи Санду на фоне скандалов вокруг партии PAS

Депутат Ион Кику готовит процедуру отстранения от должности президента Майи Санду. Он обвиняет главу государства в грубых нарушениях Конституции и утверждает, что она якобы закрывала глаза на различные схемы внутри госучреждений.

По словам политика, проект постановления занимает более 40 страниц. Документ планируется направить депутатам от оппозиции для внесения дополнений и сбора подписей, пишет omniapres.md

«Я подготовил проект объемом более 40 страниц о приостановлении полномочий Майи Санду за грубые нарушения Конституции и превращение лжи в государственную политику. Надеемся собрать необходимые 34 подписи, чтобы зарегистрировать его в парламенте», — заявил Кику.

Политик также утверждает, что президент была осведомлена обо всех громких скандалах последних лет.

«Она всё знала. Знала о схемах, о зарплатах, обо всём. А если не знала, тогда что она делает на посту президента?», — сказал депутат.

В этом же контексте Ион Кику сослался на расследование об имуществе депутата PAS Александра Трубки, заявив, что оно якобы показывает, как некоторые представители власти разбогатели после прихода к власти.

«Приходят сюда с маленьким рюкзачком и бутербродом, приготовленным мамой, а через два-три года становятся мультимиллионерами. Посмотрите на случай депутата Александра Трубки», — заявил Кику.

Бывший премьер-министр также без представления каких-либо доказательств заявил, что Трубка — «лишь один из сотен бизнесменов PAS», а сама партия якобы финансировалась за счет различных схем.

«Партия PAS финансировалась за счет этих схем. Посмотрите на список спонсоров, и вы увидите, сколько руководителей предприятий были вынуждены делать взносы», — заявил он.