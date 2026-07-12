Журналист-расследователь Скотт Стэдмен изучил опубликованные документы из досье на бизнесмена Джеффри Эпштейна, где обнаружил рядом с ним модель Светлану Пажедиву.

Однако выяснилось, что она, вероятно, является агентом спецслужб РФ, передает focus.ua

Оказалось, что она находилась в окружении Эпштейна несколько лет и, возможно, собирала компромат на политиков и бизнесменов. Об этом говорится в расследовании журналиста в X.

Следователи установили, что российская модель Светлана Пажедива на самом деле является Ариной Мишиной, дочерью подполковника ФСБ Николая Мишина, который переводил и публиковал литературу о Китае и его идеологии. Сама Мишина окончила МГИМО (Московский государственный институт международных отношений — ред.), а затем с 2008 года занялась карьерой модели.

Из электронных писем из архива Эпштейна стало ясно, что она начала жить в одном доме с бизнесменом в Нью-Йорке. Мишина сначала жила на деньги бизнесмена, потом — выполняла небольшие поручения, а затем — занималась фактическим сводничеством (знакомила бизнесмена с девушками-моделями и организовывала ряд встреч на печально известном "острове Эпштейна").

Среди чиновников, которых выявил расследователь Скотт Стэдмен, были бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, бизнесмены Билл Гейтс и Нейтан Ротшильд. Кроме того, когда Эпштейн столкнулся с обвинениями в торговле людьми, сексуальных преступлениях и махинациях, Мишина осуществляла платежи за своё обучение в Москве и за рубежом через офшорный счет бизнесмена на Виргинских островах.

Мишина после задержания Эпштейна

После задержания бизнесмена она срочно покинула США, получила новый паспорт на своё настоящее имя и начала учиться в Москве. Впоследствии в документах выяснилось, что Мишина имеет отношение к госпроекту "Сколково" и его финансовым операциям.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины шпионка совершила восемь перелетов в США с февраля 2022 года по середину 2023 года. Она часто летала в Египет, а затем публиковала фотографии на уже удалённом аккаунте в социальных сетях, где она находилась в составе делегации постоянного представительства РФ при ООН.

Когда журналисты обратились к ней за комментарием, она заявила, что не имеет никакого отношения к этому делу. Мишина сказала, что речь идет о "другой Арине", а все вопросы переадресовала юристу, который не ответил на запрос журналистов.

В настоящее время Мишина по-прежнему находится в США — по состоянию на 2026 год проживает в Нью-Йорке и учится в магистратуре по арт-бизнесу в Sotheby's Institute of Art. После того, как журналисты проявили интерес к её персоне, она удалила свои страницы в социальных сетях.