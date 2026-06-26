Суд обязал Минюст США раскрыть часть документов по делу Джеффри Эпштейна.

Ведомство должно опубликовать материалы или объяснить, почему они остаются засекреченными.

Федеральный суд США обязал Министерство юстиции раскрыть часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИАМО. Если ведомство не готово опубликовать материалы полностью, оно должно подробно объяснить, почему отдельные данные остаются скрытыми.

Решение было принято после иска журналистки Кэти Панг, которая в апреле обвинила Минюст и исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша в необоснованном сокрытии информации. Суд встал на её сторону.

До 2 июля министерство должно опубликовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей, два документа с именами предполагаемых соучастников Эпштейна, оригинальные заметки ФБР к четырём отчётам, а также материалы, полученные от иностранных ведомств. Если какие-либо фрагменты останутся засекреченными, Минюсту придётся отдельно объяснить причины каждого такого решения.

Кроме того, ведомство обязали вести и публиковать специальный журнал, в котором будут перечислены все изменения и скрытые фрагменты в документах по делу. Этот список нужно будет обновлять после каждой новой публикации.