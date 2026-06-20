Экс-принц Эндрю опасается за свою безопасность после преследования.

Лишенный титулов за связи с Джеффри Эпштейном принц Эндрю после инцидента с бездомным, который пытался догнать его и кричал, счел, что подвергается большей опасности, чем другие члены королевской семьи.

Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном, после инцидента с бездомным опасается, что он подвергается большей опасности, чем другие члены королевской семьи, которые имеют круглосуточную охрану, пишет The Telegraph.

6 мая 39-летний Алекс Дженкинсон из графства Саффолк в балаклаве, увидев бывшего герцога Йоркского, выгуливавшего собак в парке недалеко от своего дома в Норфолке, вышел из машины и направился в сторону экс-принца, крича на него, писала The Telegraph. Эндрю вместе со своим охранником сели в автомобиль, припаркованный неподалеку, и уехали. Мужчина пытался их догнать.

Дженкинсона обвиняют в «использовании угроз, оскорблений или оскорбительном поведении с целью преследования кого-либо или причинения тревоги или страданий», а также в отказе сдать образец крови при задержании. На этой неделе в отношении него был выдан запретительный ордер. Судебное разбирательство начнется в Вестминстерском магистратском суде 29 июля.

Маунтбеттен-Виндзор был потрясен произошедшим, сообщала газета. Инцидент произошел недалеко от особняка Марш-Фарм, расположенного в поместье Сандрингем, куда экс-принц переехал после того, как в прошлом году был вынужден покинуть поместье «Роял Лодж» в Виндзоре. Король лишил своего младшего брата личного пособия и оплаты частной охраны и выселил из особняка.

По словам источника The Telegraph, выдача запретительного ордера преследователю «успокоила» бывшего герцога. «Это наглядная демонстрация того, что нельзя «отменить» члена королевской семьи», — сказал собеседник издания. Хотя Маунтбеттен-Виндзор и лишился своих титулов и больше не является действующим членом королевской семьи, он по-прежнему сталкивается с угрозами, отметил он.

«Ему угрожает такая же опасность со стороны одержимых людей, как и любым действующим членам королевской семьи, если не большая из-за всей шумихи вокруг него. Несмотря на все, что произошло и происходит, у него нет иного выбора, кроме как оставаться братом нынешнего монарха и сыном покойной королевы Елизаветы II», — добавил источник.

В прошлом году британского принца Эндрю лишили всех титулов из-за связей с Эпштейном, а в феврале этого года его арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, хотя и освободили спустя 12 часов без предъявления обвинений.