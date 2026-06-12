В офисе Samsung провели обыски из-за покупки производителя роботов.

Прокуратура Южного округа Сеула изъяла документы и другие материалы, связанные с покупкой разработчика робототехнических решений. Сделка была завершена в 2025 году, однако следствие проверяет, могли ли отдельные лица получить незаконную выгоду на фондовом рынке благодаря преждевременному доступу к информации о готовящемся поглощении, передает sammobile.com

Согласно версии следствия, ряд сотрудников Rainbow Robotics мог располагать сведениями о планах Samsung задолго до официального объявления сделки и использовать их при торговле акциями компании. Подозрительная активность фиксировалась в период с 2022 по 2024 год.

В центре расследования находятся 16 человек, включая генерального и финансового директоров Rainbow Robotics. По оценкам прокуратуры, предполагаемая незаконная прибыль от операций с ценными бумагами могла составить от 3 до 4 млрд вон (около $1,9–2,6 млн).

Rainbow Robotics входит в число наиболее заметных игроков южнокорейского рынка робототехники. Компания занимается разработкой промышленных и сервисных роботов, гуманоидных платформ, автоматизированных производственных комплексов, роботов-бариста и четвероногих роботизированных систем, которые могут применяться как в гражданском секторе, так и в оборонной отрасли.