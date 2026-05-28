Samsung тестирует Galaxy Watch 8 для борьбы с потерей мышц из-за Ozempic.

Компания сообщила, что в исследовании будут использовать данные Galaxy Watch 8 и Samsung Health о составе тела, уровне физической активности и сердечном ритме. На основе этих показателей ученые хотят проверить, могут ли умные часы помочь контролировать потерю мышц у пациентов, которые проходят лечение препаратами GLP-1, передает nv.ua

Samsung сослалась на опрос KFF, по которому почти каждый пятый взрослый в США хотя бы раз принимал препараты GLP-1 для лечения диабета второго типа или похудения.

Ученые до сих пор изучают долгосрочные последствия таких препаратов. Врач клиники Mayo Дэвид Бреннан заявил, что одной из главных проблем является потеря мышечной массы. По его словам, более 30% потерянного веса во время лечения может приходиться именно на мышцы.

Исследователи из Университета Вирджинии также пришли к выводу, что такая потеря может негативно влиять на здоровье в будущем. Они объяснили, что мышцы важны для осанки, физической активности и общего самочувствия. Уменьшение мышечной массы также может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании Samsung примут участие 100 взрослых, которые только начинают принимать GLP-1. Их разделят на две группы. Одна будет использовать Galaxy Watch 8 для измерения состава тела с помощью технологии биоэлектрического импедансного анализа, отслеживания активности и получения персональных советов по упражнениям. Другая группа получит стандартные рекомендации для пациентов, принимающих GLP-1.

После этого исследователи сравнят результаты с помощью медицинских DXA-сканирований, которые позволяют точно оценить изменения в составе тела. Это поможет определить, насколько эффективно умные часы могут поддерживать людей во время такого лечения.

Доктор Мелисса Путман, возглавляющая исследование, заявила, что пациенты на GLP-1 часто сталкиваются со снижением мышечной массы, что может увеличивать риск сердечно-сосудистых болезней и снижать базовый обмен веществ. По ее словам, непрерывный сбор данных с носимых устройств может помочь врачам лучше оценивать состояние пациентов и быстрее корректировать лечение.

Samsung регулярно сотрудничает с научными учреждениями для исследования возможностей своих гаджетов в сфере здоровья. В прошлом году компания работала со Stanford University над функцией обнаружения апноэ сна. Недавно Samsung также заявила, что научилась с высокой точностью прогнозировать обмороки после сотрудничества с больницей Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital в Южной Корее.