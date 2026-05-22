Samsung выплатит сотрудникам по $339 000, чтобы избежать забастовки.

В среднем размер выплат на одного сотрудника может составить около $339 тыс., передает sammobile.com

Согласно достигнутому соглашению, компания направит работникам подразделения 10,5% годовой прибыли в виде акций, а также дополнительно выплатит 1,5% в денежной форме. Изначально профсоюз требовал направить на премии 15% прибыли компании, тогда как предложение Samsung составляло меньшую сумму.

Новая схема будет действовать в течение десяти лет при условии достижения финансовых показателей. Ранее компания рассматривала возможность разовой выплаты сотрудникам, однако в ходе переговоров условия были пересмотрены.

В ближайшие недели профсоюз проведет голосование по соглашению. Если большинство сотрудников его поддержит, выплаты могут начаться в начале 2027 года. Работникам также разрешат сразу продать треть полученных акций, а оставшуюся часть – постепенно в течение следующих двух лет.

Требования сотрудников возникли на фоне роста прибыли бизнеса по выпуску полупроводников, вызванного высоким спросом на память DRAM и HBM для систем искусственного интеллекта. По данным издания, в первом квартале 2026 года полупроводниковое подразделение обеспечило около 94% всей операционной прибыли Samsung.

Профсоюз ранее также требовал отменить ограничение на размер премий, которое составляло до 50% годовой зарплаты сотрудника. После отказа компании работники пригрозили начать 18-дневную забастовку 21 мая, однако стороны достигли компромисса при участии государственных посредников.

Отмечается, что начало забастовки могло привести к снижению объемов производства чипов почти на три месяца и усилить мировой дефицит полупроводниковой памяти.