theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Мая 2026, 17:35
4 039
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Samsung выплатит сотрудникам по $339 000, чтобы избежать забастовки

Samsung Electronics смогла предотвратить забастовку сотрудников полупроводникового подразделения, согласовав новую программу премирования на сумму 40 трлн южнокорейских вон (около $26,6 млрд).

Samsung выплатит сотрудникам по $339 000, чтобы избежать забастовки.
Samsung выплатит сотрудникам по $339 000, чтобы избежать забастовки.

В среднем размер выплат на одного сотрудника может составить около $339 тыс., передает sammobile.com

Согласно достигнутому соглашению, компания направит работникам подразделения 10,5% годовой прибыли в виде акций, а также дополнительно выплатит 1,5% в денежной форме. Изначально профсоюз требовал направить на премии 15% прибыли компании, тогда как предложение Samsung составляло меньшую сумму.

Новая схема будет действовать в течение десяти лет при условии достижения финансовых показателей. Ранее компания рассматривала возможность разовой выплаты сотрудникам, однако в ходе переговоров условия были пересмотрены.

В ближайшие недели профсоюз проведет голосование по соглашению. Если большинство сотрудников его поддержит, выплаты могут начаться в начале 2027 года. Работникам также разрешат сразу продать треть полученных акций, а оставшуюся часть – постепенно в течение следующих двух лет.

Требования сотрудников возникли на фоне роста прибыли бизнеса по выпуску полупроводников, вызванного высоким спросом на память DRAM и HBM для систем искусственного интеллекта. По данным издания, в первом квартале 2026 года полупроводниковое подразделение обеспечило около 94% всей операционной прибыли Samsung.

Профсоюз ранее также требовал отменить ограничение на размер премий, которое составляло до 50% годовой зарплаты сотрудника. После отказа компании работники пригрозили начать 18-дневную забастовку 21 мая, однако стороны достигли компромисса при участии государственных посредников.

Отмечается, что начало забастовки могло привести к снижению объемов производства чипов почти на три месяца и усилить мировой дефицит полупроводниковой памяти.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте