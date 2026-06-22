Популярный среди туристов пляж в Болгарии закрыт из-за бактерии E. coli.

Туристов, планирующих отдых или выходные на болгарском побережье, предупреждают о серьёзной санитарной ситуации на одном из самых посещаемых курортов.

Власти Болгарии приняли решение временно закрыть пляж "Офицерский" в Варне и запретить купание после того, как лабораторные анализы показали значительное загрязнение морской воды бактерией Escherichia coli (E. coli) и кишечными энтерококками, сообщает libertate.ro со ссылкой на Novinite.

Решение было принято Региональной инспекцией здравоохранения (RZI) Бургас после плановых проверок качества воды для купания. Результаты оказались тревожными: уровень E. coli многократно превысил допустимые нормы безопасности.

В связи с этим были введены срочные санитарные меры и строгие противоэпидемические протоколы, направленные на ограничение контакта людей с загрязнённой морской водой.

Установлены предупреждающие знаки

На всей территории пляжа должны быть установлены предупреждающие таблички и системы сигнализации. Они будут размещены в наиболее заметных местах, чтобы информировать отдыхающих о строгом запрете купания из-за опасности для здоровья.

Эти меры являются частью стандартного сезонного мониторинга качества воды на болгарском побережье Чёрного моря. В летний период вода регулярно проверяется санитарными службами.

Основная цель — соблюдение европейских стандартов общественного здоровья и предотвращение рисков для туристов в пик сезона.

Запрет будет действовать до тех пор, пока анализы не покажут, что уровень бактерий вернулся в безопасные пределы.

Что такое E. coli и как она передаётся

Бактерия Escherichia coli (E. coli) обычно обитает в кишечнике людей и животных. Большинство её штаммов безвредны или вызывают кратковременную диарею.

Однако некоторые штаммы могут вызывать сильные кишечные спазмы, кровавую диарею и рвоту.

Заражение возможно через загрязнённую воду или пищу, особенно сырые овощи и недостаточно термически обработанное мясо.

Здоровые взрослые обычно выздоравливают в течение недели, однако дети и пожилые люди подвержены более высокому риску осложнений, включая потенциально опасную для жизни почечную недостаточность.

Некоторые инфекции E. coli могут также вызывать инфекции мочевых путей, заболевания дыхательных путей, пневмонию и даже менингит.

Симптомы обычно появляются через 3–4 дня после заражения, но могут проявиться уже через 24 часа.

Основные симптомы инфекции E. coli:

сильные спазмы в животе;

водянистая диарея, которая может стать кровавой;

тошнота и рвота, приводящие к обезвоживанию;

умеренная температура.

Возможные осложнения

В 5–10% случаев, особенно у детей и пожилых людей, инфекция может перейти в гемолитико-уремический синдром (ГУС) — тяжёлое состояние, которое разрушает эритроциты и вызывает острую почечную недостаточность, требующую госпитализации и диализа.