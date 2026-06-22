Популярный среди туристов пляж в Болгарии закрыт из-за бактерии E. coli
Туристов, планирующих отдых или выходные на болгарском побережье, предупреждают о серьёзной санитарной ситуации на одном из самых посещаемых курортов.
Власти Болгарии приняли решение временно закрыть пляж "Офицерский" в Варне и запретить купание после того, как лабораторные анализы показали значительное загрязнение морской воды бактерией Escherichia coli (E. coli) и кишечными энтерококками, сообщает libertate.ro со ссылкой на Novinite.
Решение было принято Региональной инспекцией здравоохранения (RZI) Бургас после плановых проверок качества воды для купания. Результаты оказались тревожными: уровень E. coli многократно превысил допустимые нормы безопасности.
В связи с этим были введены срочные санитарные меры и строгие противоэпидемические протоколы, направленные на ограничение контакта людей с загрязнённой морской водой.
Установлены предупреждающие знаки
На всей территории пляжа должны быть установлены предупреждающие таблички и системы сигнализации. Они будут размещены в наиболее заметных местах, чтобы информировать отдыхающих о строгом запрете купания из-за опасности для здоровья.
Эти меры являются частью стандартного сезонного мониторинга качества воды на болгарском побережье Чёрного моря. В летний период вода регулярно проверяется санитарными службами.
Основная цель — соблюдение европейских стандартов общественного здоровья и предотвращение рисков для туристов в пик сезона.
Запрет будет действовать до тех пор, пока анализы не покажут, что уровень бактерий вернулся в безопасные пределы.
Что такое E. coli и как она передаётся
Бактерия Escherichia coli (E. coli) обычно обитает в кишечнике людей и животных. Большинство её штаммов безвредны или вызывают кратковременную диарею.
Однако некоторые штаммы могут вызывать сильные кишечные спазмы, кровавую диарею и рвоту.
Заражение возможно через загрязнённую воду или пищу, особенно сырые овощи и недостаточно термически обработанное мясо.
Здоровые взрослые обычно выздоравливают в течение недели, однако дети и пожилые люди подвержены более высокому риску осложнений, включая потенциально опасную для жизни почечную недостаточность.
Некоторые инфекции E. coli могут также вызывать инфекции мочевых путей, заболевания дыхательных путей, пневмонию и даже менингит.
Симптомы обычно появляются через 3–4 дня после заражения, но могут проявиться уже через 24 часа.
Основные симптомы инфекции E. coli:
- сильные спазмы в животе;
- водянистая диарея, которая может стать кровавой;
- тошнота и рвота, приводящие к обезвоживанию;
- умеренная температура.
Возможные осложнения
В 5–10% случаев, особенно у детей и пожилых людей, инфекция может перейти в гемолитико-уремический синдром (ГУС) — тяжёлое состояние, которое разрушает эритроциты и вызывает острую почечную недостаточность, требующую госпитализации и диализа.