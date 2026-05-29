На Тенерифе закрыли популярный пляж из-за опасных бактерий.

В морской воде обнаружили повышенное содержание бактерий, после чего власти ввели запрет на купание, передает bild.de

Пляж является одним из популярных мест отдыха в регионе и окружён многочисленными ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями. По данным властей, вдоль воды были установлены ограждения и предупреждающие ленты, а также красные флаги. Туристам и местным жителям запрещено купаться там с 14 мая.

Анализы воды выявили микробиологические показатели, указывающие на наличие энтерококков. Это бактерии, которые являются частью естественной кишечной флоры человека. Если они присутствуют вне кишечника (например, в ранах или мочевыводящих путях) или в большом количестве в водоёмах, это считается признаками загрязнения. Контакт с ними может вызвать проблемы со здоровьем, такие как желудочно-кишечные расстройства, респираторные заболевания и кожные инфекции.

«Поэтому местные власти не рискуют, и запрет на купание остаётся в силе до тех пор, пока новые пробы не подтвердят безопасность воды», — сообщается в СМИ.

Коста-Адехе является одним из самых популярных туристических районов Тенерифе. От запрета на купание страдают также прилегающие предприятия общественного питания и пляжные бары. В отчёте говорится: «При загрязнении воды или риске для здоровья многие люди автоматически избегают этой зоны. Поэтому местные предприниматели надеются, что уровень бактерий быстро снизится, чтобы пляж снова можно было считать безопасным для посетителей».