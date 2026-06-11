На пляже в Сардинии запретили зонтики туристам от 10 до 65 лет.

Чтобы попасть на пляж Пунта Молентис в Вилласимиусе (юго-восточное побережье Сардинии), туристам нужно заплатить 10 евро за вход. Теперь к этому сбору добавилось новое правило — ограничение на использование зонтиков, пишет hotnews.ro со ссылкой на theguardian.com

А именно: семьям с детьми младше 10 лет разрешается взять один зонтик. Люди старше 65 лет тоже могут пользоваться зонтиками. Всем остальным — нельзя.

Эта мера вызвала бурную реакцию в интернете.

«Чтобы поставить зонтик, мне нужно арендовать ребёнка?» — спросил один из пользователей под постом с новыми правилами на странице мэрии Вилласимиуса в Facebook. Другой съязвил: «Значит, чтобы прийти на пляж с зонтиком, мне нужно либо привести дедушку, либо родить ребёнка к завтрашнему дню?»

В ответ власти пояснили, что мера была принята после лесного пожара, уничтожившего растительность в этом районе. Помимо запрета на зонтики, действуют также ограничения на использование палаток и других укрытий от солнца. Правила будут действовать до конца октября — то есть до окончания туристического сезона и периода аномальной жары.