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19 Июня 2026, 12:16
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В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняло постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями.

В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями.
В ОАЭ подросткам до 15 лет запретили пользоваться соцсетями.

Согласно постановлению, дети в ОАЭ не смогут публиковать контент и комментировать его, а также участвовать в открытых группах. Соцсети обязаны выявлять и незамедлительно блокировать учетные записи нарушителей, пишет wam.ae

Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями при условии усиления мер защиты их аккаунтов.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Источник
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