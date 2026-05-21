theins.ru logotheins
21 Мая 2026, 19:38
ОАЭ: Новый нефтепровод в обход Ормузского пролива готов почти на 50%

ОАЭ завершили почти 50% строительства нефтепровода в обход Ормузского пролива, об этом сообщил глава государственной энергетической и нефтехимической корпорации Абу-Даби ADNOC Султан Ахмед аль-Джабер.

По его словам, блокада Ормузского пролива спровоцировала самый серьезный сбой поставок энергии в истории. Мир уже потерял более 1 млрд баррелей нефти и каждая неделя блокады обходится в еще почти 100 млн баррелей, передает theins.ru

Даже если конфликт закончится немедленно, на восстановление поставок до 80% от нормального уровня уйдет как минимум четыре месяца, сказал аль-Джабер. Полная нормализация нефтяных потоков ожидается только в первом или втором квартале 2027 года.

«Это не просто экономическая проблема. Это создает опасный прецедент, когда одна страна может держать в заложниках важнейший водный путь мира», — сказал аль-Джабер.

Как пишет CNBC, новый нефтепровод удвоит экспортные мощности ADNOC через Фуджейру — порт в Оманском заливе, расположенный сразу за Ормузским проливом. 

После начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля 2026 года Иран ограничил проход танкеров через Ормузский пролив – ключевой маршрут, по которому проходило около пятой части мировых поставок нефти.

В этой ситуации ОАЭ вынуждены опираться на уже существующий трубопровод в Фуджейру мощностью 1,8 млн баррелей в сутки. Он стал важной альтернативой, однако не покрывает стандартные экспортные объемы ADNOC.

