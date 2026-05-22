В ОАЭ заявили, что приближается конец эпохи нефти: страна стремится к максимальной добыче.

Такие прогнозы означают, что стране необходимо максимально увеличить доходы от нефти, пока это возможно, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Выход ОАЭ из ОПЕК произошел главным образом потому, что квоты организации на добычу удерживали нефтепромышленность страны на уровне, значительно ниже реальных мощностей.

В ближайшей перспективе это решение вряд ли повлияет на рынок из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, но оно может оказать значительное влияние на контроль ОПЕК над поставками, когда потоки нефти нормализуются.

"Мы видим, что приближаемся к своеобразному завершению углеводородной эры. И, как следствие, если мы можем производить и генерировать доход, а также использовать этот доход для инвестиций в другие отрасли, именно это нам и следует делать", — говорит Гаргаш.

Производственная мощность ОАЭ составляет 4,85 млн баррелей в сутки. Страна планирует увеличить её до 5 млн баррелей к 2027 году. Непосредственно перед выходом из ОПЕК её целевой показатель добычи был ближе к 3,5 млн баррелей в сутки.

Генеральный директор государственной нефтяной компании ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что ОАЭ будут и впредь оставаться ответственной и стабилизирующей силой на энергетических рынках.