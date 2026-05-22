theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
epravda.com.ua logoepravda
22 Мая 2026, 18:37
6 732
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В ОАЭ заявили, что приближается конец эпохи нефти: страна стремится к максимальной добыче

Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из Организации стран-экспортеров нефти готовилось три года и основано на мнении, что мир близится к концу эры углеводородов.

В ОАЭ заявили, что приближается конец эпохи нефти: страна стремится к максимальной добыче.
В ОАЭ заявили, что приближается конец эпохи нефти: страна стремится к максимальной добыче.

Такие прогнозы означают, что стране необходимо максимально увеличить доходы от нефти, пока это возможно, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Выход ОАЭ из ОПЕК произошел главным образом потому, что квоты организации на добычу удерживали нефтепромышленность страны на уровне, значительно ниже реальных мощностей.

В ближайшей перспективе это решение вряд ли повлияет на рынок из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива, но оно может оказать значительное влияние на контроль ОПЕК над поставками, когда потоки нефти нормализуются.

"Мы видим, что приближаемся к своеобразному завершению углеводородной эры. И, как следствие, если мы можем производить и генерировать доход, а также использовать этот доход для инвестиций в другие отрасли, именно это нам и следует делать", — говорит Гаргаш.

Производственная мощность ОАЭ составляет 4,85 млн баррелей в сутки. Страна планирует увеличить её до 5 млн баррелей к 2027 году. Непосредственно перед выходом из ОПЕК её целевой показатель добычи был ближе к 3,5 млн баррелей в сутки.

Генеральный директор государственной нефтяной компании ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что ОАЭ будут и впредь оставаться ответственной и стабилизирующей силой на энергетических рынках.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте